Hamburg - Im ersten Sonntagsspiel des 25. Bundesliga-Spieltags haben sich der FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt 0:0 getrennt.



Die Partie im Millerntor-Stadion bot zahlreiche Chancen, doch beiden Mannschaften fehlte letztendlich das Glück zum entscheidenden Treffer. Besonders der FC St. Pauli zeigte eine starke Defensivleistung und konnte die Frankfurter Angriffe erfolgreich abwehren. Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit zwei Pfostentreffer durch Pereira Lage und Sinani, konnten diese Chancen jedoch nicht in Tore ummünzen.



In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams, durch taktische Wechsel frischen Wind in die Partie zu bringen, was aber nur bedingt gelang. Trotz der Bemühungen beider Mannschaften blieb es am Ende bei der torlosen Punkteteilung.



In der Tabelle bleiben die Hamburger auf dem 15. Platz, während die Frankfurter weiter auf dem siebten Rang stehen. Für St. Pauli geht es am Freitag bei Borussia Mönchengladbach weiter, die Eintracht ist am Tag darauf gegen Schlusslicht Heidenheim gefordert.





