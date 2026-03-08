Die Achterbahnfahrt einer Goldaktie - Mut und Geduld der Anleger werden auf die Probe gestelltDie vergangenen Tage waren für die Aktionäre von Galiano Gold alles andere als einfach. Der Start in die Woche verlief zunächst vielversprechend: Am Montag wurde zum ersten Mal seit vielen Jahren am Handelsplatz Tradegate die Marke von 3,00 Euro überwunden. Doch die Freude währte nicht lange, denn im weiteren Verlauf musste die Aktie deutliche Verluste hinnehmen. ...

