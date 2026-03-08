Bern - Nun ist es amtlich: Die Radio- und TV-Gebühren in der Schweiz werden nicht auf maximal 200 Franken gesenkt. Die SRG-Halbierungsinitiative ist gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik (BFS) am Ständemehr gescheitert. Die von SVP und Jungfreisinnigen lancierte Initiative ist damit definitiv vom Tisch. Keiner der bisher ausgezählten 12,5 Stände sagte Ja zum Volksbegehren. Gemäss Hochrechnung von gfs.bern wurde auch das Volksmehr mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab