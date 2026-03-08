Das norwegische Unternehmen Hexagon Composites erregte zuletzt unsere Aufmerksamkeit, nachdem die Aktie einen dramatischen Wertverlust hinnehmen musste. Seit Ende 2024 verlor das Papier mehr als 80 Prozent an Wert, was sowohl spekulativ orientierte Investoren als auch Trader auf den Plan rufen sollte.Am 10. Februar wurde die Hexagon Composites-Aktie im RuMaS Express-Service besonders hervorgehoben - vor allem aufgrund des enormen Kursverlusts und ...

