Bern - Die Schweiz stellt ihr Steuersystem grundlegend um. Die Stimmenden haben am Sonntag mit rund 54 Prozent zugestimmt zur individuellen Besteuerung aller Privatpersonen, ob diese nun verheiratet sind oder nicht. Das zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Allerdings sind die Resultate provisorisch, da die Stimmen am späten Abend in zwei Freiburger Gemeinden noch nicht ausgezählt waren. Rund 1'655'600 Stimmende legten ein Ja ein und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab