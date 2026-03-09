Kölln - Im Kampf gegen die zunehmende Dominanz der chinesischen Wirtschaft rät das IW Köln der Bundesregierung zur Einführung sogenannter "Ausgleichszölle".



"Wir brauchen Zölle als Ausgleich für unfairen Wettbewerb, den China mit großer Skrupellosigkeit praktiziert", sagte IW-Handelsökonom Jürgen Matthes dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Es müsse sich dabei aber nicht um Strafzölle handeln. "Zölle sind nicht immer zwangsläufig protektionistisch, auch wenn wir in Deutschland erzogen wurden, so zu denken", sagte Matthes, der beim Institut der deutschen Wirtschaft das Cluster für internationale Wirtschaftspolitik leitet.



"Zölle zu erheben, ist kein großes Problem. Da gibt es lang etablierte Verfahren", sagte Matthes dem RND. Nötig sei es lediglich, für verschiedene Sektoren und Produktpaletten zu ermitteln, wie hoch der Anteil des unfairen Wettbewerbs durch Subventionen und Währungsunterbewertung sei. "Ausgleichszölle darf es aber natürlich nur dort geben, wo wir nennenswerte eigene Produktion haben, die in einer Welt ohne Subventionen auch zukunftsfähig ist - siehe Maschinenbau zum Beispiel", sagte der IW-Experte und ergänzte: "Und wir brauchen diese Zölle schnell."





