Berlin - Der grüne Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour sieht im Wahlerfolg seines Parteikollegen Cem Özdemir in Baden-Württemberg ein Vorbild für die Gesamtpartei.



"Die Wahl in Baden-Württemberg ist eine Blaupause, wie Bündnisgrüne auch bundesweit wieder breiter mehrheitsfähig werden können", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wir müssen dabei nicht überall gleich klingen. Unterschiedliche Bundesländer, Milieus und Lebensrealitäten vertragen auch unterschiedliche Tonlagen und Schwerpunkte."



Nouripour, der wie Özdemir dem Realo-Flügel angehört, sagte weiter: "Cem Özdemir ist ein Meisterstück gelungen - er steht davor, Geschichte zu schreiben. Er zeigt, dass grüne Politik Mehrheiten gewinnen kann, wenn sie den Menschen zuhört, sich an ihrer Lebensrealität orientiert und den Platz in der gesellschaftlichen Mitte beansprucht. Ein Stil, der auf Vertrauen und Verlässlichkeit setzt und dabei dem eigenen Spitzenpersonal die nötige Beinfreiheit gewährt, kann auch der gesamten Partei eine neue Dynamik geben."





© 2026 dts Nachrichtenagentur