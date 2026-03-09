Die Eskalation im Nahen Osten rückt mit der Energiesicherheit ein lange unterschätztes Thema schlagartig in den Fokus der Märkte. Mit der Blockade der Straße von Hormus steht eine der wichtigsten Schlagadern des globalen Ölhandels unter Druck. Für Europa und viele Industrienationen wird damit erneut sichtbar, wie verwundbar fossile Lieferketten sind. Während Öl- und Gaspreise kurzfristig reagieren, rückt strategisch der beschleunigte Ausbau unabhängiger Energiequellen erneut in den Vordergrund. Vor allem erneuerbare Energien und Kernkraft könnten zu den großen Gewinnern einer neuen geopolitischen Energieordnung zählen. Anleger beginnen bereits, entsprechende Sektoren neu zu bewerten.Den vollständigen Artikel lesen ...
