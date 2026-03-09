Der monatelange Konflikt zwischen Novo Nordisk und dem US-Telemedizinanbieter Hims & Hers könnte bald Geschichte sein. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom späten Freitagabend steht eine neue Kooperation der beiden Unternehmen kurz vor der Verkündung - möglicherweise schon am heutigen Montag.Bereits Ende vergangenen Jahres hatte es eine Vereinbarung gegeben. Diese platzte jedoch schnell wieder: Novo Nordisk zog die Reißleine, nachdem Hims & Hers weiterhin günstige Nachahmerprodukte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
