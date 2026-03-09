25% Ölpreisschock am Wochenende - profitiert jetzt dieser Effizienz-Hidden-Champion?

Anzeige / Werbung

Der Rohstoffmarkt wurde am Wochenende von einer überraschenden Entwicklung erschüttert: Der Ölpreis ist sprunghaft angestiegen.

Der Preis für die US-Referenzsorte WTI (West Texas Intermediate) kletterte um mehr als 25% auf über 114 USD pro Barrel. Auslöser ist die zunehmende Sorge um die Stabilität der globalen Ölversorgung infolge der geopolitischen Spannungen rund um den Iran und mehrere Nachbarländer. Damit rückt ein Markt wieder stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Investoren, der ohnehin der größte Rohstoffmarkt der Welt ist. Schon kleinere Störungen in der Angebotsstruktur können massive Preisbewegungen auslösen - mit direkten Auswirkungen auf Wirtschaft, Transportkosten und Energiepreise weltweit. Eine Aktie dürfte von dieser Entwicklung profitieren: dynaCERT Inc.



Energiepreise als Innovationstreiber

Historisch betrachtet haben steigende Energiepreise immer wieder als Katalysator für technologische Innovationen gewirkt. Wenn Kraftstoffe deutlich teurer werden, rücken Lösungen zur Reduzierung des Verbrauchs plötzlich in den Fokus von Industrie, Politik und Investoren.

WTI Preis in USD, 10 Tage, Stand: 09.03.2026, Quelle: LSEG

Dabei geht es nicht nur um den langfristigen Wandel zu alternativen Antrieben, sondern auch um effizientere Nutzung bestehender Verbrennungstechnologien. Gerade im Schwerlastverkehr, in der Logistik, im Bergbau oder in der Landwirtschaft werden Verbrennungsmotoren noch über Jahrzehnte hinweg eine zentrale Rolle spielen.

In diesem Umfeld gewinnen Technologien an Bedeutung, die den Wirkungsgrad von Motoren verbessern und gleichzeitig Emissionen reduzieren.

dynaCERT: Effizienzsteigerung für bestehende Motoren

Ein börsennotiertes Unternehmen, das genau an dieser Schnittstelle arbeitet, ist dynaCERT. Das Unternehmen entwickelt Technologien zur Nachrüstung von Verbrennungsmotoren, die den Verbrennungsprozess optimieren sollen.

Die Lösung basiert auf der Erzeugung von Wasserstoff direkt an Bord eines Fahrzeugs. Diese Gase werden dem Verbrennungsprozess zugeführt und können dadurch:

den Wirkungsgrad der Verbrennung erhöhen,

den Ausstoß von Schadstoffen reduzieren,

und gleichzeitig den Treibstoffverbrauch senken.

Gerade in Zeiten steigender Diesel- und Ölpreise kann eine solche Technologie für Flottenbetreiber oder Logistikunternehmen wirtschaftlich besonders interessant werden.

Tests und strategische Neuausrichtung

Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Phase intensiver Tests und Validierungen seiner Technologie in verschiedenen Einsatzbereichen. Parallel dazu wurden in der jüngsten Vergangenheit mehrere Veränderungen im Management vorgenommen, um das Unternehmen stärker auf kommerzielle Umsetzung und Wachstum auszurichten. Diese Schritte sollen dazu beitragen, die Technologie weiter zu etablieren und neue Märkte zu erschließen.

Aktie zuletzt unter dem Radar

Um die Aktie von dynaCERT war es in den vergangenen Monaten vergleichsweise ruhig. Doch steigende Energiepreise könnten das Interesse der Investoren wieder deutlich erhöhen.

Bereits am 9. September 2025 veröffentlichte GBC Investment Research ein Update zu dynaCERT und bestätigte sowohl die Kaufempfehlung als auch ein Kursziel von 0,48 EUR pro Aktie.

Zum Vergleich: Die Aktie ging am Freitag bei 0,065 EUR ins Wochenende.

Fazit

Der starke Anstieg des Ölpreises zeigt erneut, wie sensibel der Energiemarkt auf geopolitische Entwicklungen reagiert. Gleichzeitig könnten höhere Treibstoffkosten den Druck auf Unternehmen erhöhen, effizientere Technologien einzusetzen.

In diesem Umfeld könnten Lösungen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei bestehenden Motoren stärker in den Fokus rücken. Unternehmen wie dynaCERT arbeiten genau an solchen Technologien. Sollte sich das aktuelle Ölpreisniveau halten oder weiter steigen, könnte dies auch das Interesse der Kapitalmärkte an entsprechenden Effizienzlösungen neu entfachen.

dynaCERT Inc., Chart 36 Monate in CAD, Stand: 09.03.2026, Quelle: LSEG

