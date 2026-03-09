Swiss Prime Anlagestiftung / Schlagwort(e): Immobilien

MEDIENMITTEILUNG Olten, 9. März 2026 Der Sondernutzungsplan Merkurstrasse schafft im Zentrum von Rapperswil-Jona die Grundlage für neuen Wohnraum, attraktive Retail-Angebote sowie eine Aufwertung des öffentlichen Raums. Mit dem Ersatz der heutigen Liegenschaften an der Unteren Bahnhofstrasse 19 und 21 entstehen 77 Wohnungen, moderne Gastro- und Ladenflächen sowie ein begrünter Aufenthalts- und Begegnungsraum. Die bestehenden Liegenschaften an der Unteren Bahnhofstrasse 19 und 21 stammen aus den 1960er-Jahren und entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Im Jahre 1993 wurde ein Gestaltungsplan für die heute bestehende Wohn- und Gewerbeüberbauung erarbeitet. Deshalb erarbeiten die Eigentümerin Swiss Prime Anlagestiftung gemeinsam mit der Stadt Rapperswil-Jona derzeit den «Sondernutzungsplan Merkurstrasse»: Dieser bildet die Grundlage für eine sorgfältige Entwicklung zwischen Bahnhof und Altstadt. Vorgesehen sind ein gemischt genutztes Gebäude mit 77 Wohnungen unterschiedlicher Grösse und moderne Büro- und Gewerbeflächen in den unteren Geschossen wie auch die Aufwertung des Linthplatzes sowie den Gehbereich entlang der Unteren Bahnhofstrasse. Mehr Raum für Begegnung und Leben im Zentrum von Rapperswil-Jona

Ein besonderer Fokus liegt derzeit in der Erarbeitung auf der Aufwertung des öffentlichen Raums. Der Linthplatz vis-à-vis vom City-Parkhaus wird als attraktiver Aufenthalts- und Begegnungsort neugestaltet. Entlang der angrenzenden Strassenräume werden Aufwertungen für den Fussverkehr untersucht, welche die Verbindung vom Bahnhof zur Altstadt aufwerten. In Prüfung sind unter anderem ein neuer Gehweg an der Merkurstrasse sowie eine Aufwertung des Fusswegbereichs entlang der unteren Bahnhofstrasse durch eine Baumreihe. In den Erdgeschossen des Cityhofs sind publikumsorientierte Nutzungen wie beispielsweise ein Café und Detailhandelsflächen vorgesehen, die zu einem lebendigen Quartier beitragen und das Stadtzentrum weiter stärken sollen. Attraktive Wohnungen rund um einen grünen Innenhof

Die geplante Wohnnutzung umfasst ein vielfältiges Angebot und richtet sich an unterschiedliche Bedürfnisse und Lebenssituationen. Die Wohnungen sind um einen ruhigen, begrünten Innenhof im ersten Obergeschoss angeordnet, der als geschützter Aufenthalts- und Begegnungsraum dient. Diese erhöhte grüne Oase schafft mitten im Zentrum von Rapperswil einen Rückzugsort von hoher Qualität. Planung im Dialog mit der Bevölkerung

Die Entwicklung der Liegenschaft erfolgt durch die Swiss Prime Site Anlagestiftung in enger Abstimmung mit der Stadt Rapperswil-Jona. Anfang März wurden erste interne Informationsveranstaltungen mit den Mieterinnen und Mietern sowie Nachbarn durchgeführt, um frühzeitig über den aktuellen Stand der Planung zu informieren. Der nächste wichtige Meilenstein ist eine öffentliche Informations- und Mitwirkungsveranstaltung im Sommer dieses Jahres. Die Bevölkerung erhält die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und im Rahmen der Mitwirkung Rückmeldungen einzubringen. Weitere Informationen: www.cityhof-rapperswil.ch Medienmitteilung (PDF) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Jérôme Baumann

Präsident und Delegierter des Stiftungsrats

Swiss Prime Anlagestiftung

Tel. +41 58 317 17 19

jerome.baumann@swiss-prime-anlagestiftung.ch Ramona Casanova

Investor Relations

Swiss Prime Anlagestiftung

Tel. +41 58 317 17 57

ramona.casanova@sps.swiss Über die Swiss Prime Anlagestiftung

Die Swiss Prime Anlagestiftung («SPA») wurde 2015 gegründet und ist eine Stiftung im Sinne von ZGB Art. 80 ff. und BVG Art. 53 g ff. mit Sitz in Olten. Die Anlagestiftung dient der beruflichen Vorsorge und bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder. Die SPA ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Seit ihrer Gründung sind ESG-Kriterien «Environment», «Social», «Governance» ein integraler Bestandteil der Investmentstrategie. Swiss Prime Anlagestiftung | Martin-Disteli-Strasse 9 | CH-4600 Olten | Telefon +41 58 317 17 90

info@swiss-prime-anlagestiftung.ch | www.swiss-prime-anlagestiftung.ch



