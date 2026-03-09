Swiss Prime Anlagestiftung
/ Schlagwort(e): Immobilien
MEDIENMITTEILUNG
Olten, 9. März 2026
Der Sondernutzungsplan Merkurstrasse schafft im Zentrum von Rapperswil-Jona die Grundlage für neuen Wohnraum, attraktive Retail-Angebote sowie eine Aufwertung des öffentlichen Raums. Mit dem Ersatz der heutigen Liegenschaften an der Unteren Bahnhofstrasse 19 und 21 entstehen 77 Wohnungen, moderne Gastro- und Ladenflächen sowie ein begrünter Aufenthalts- und Begegnungsraum.
Die bestehenden Liegenschaften an der Unteren Bahnhofstrasse 19 und 21 stammen aus den 1960er-Jahren und entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Im Jahre 1993 wurde ein Gestaltungsplan für die heute bestehende Wohn- und Gewerbeüberbauung erarbeitet. Deshalb erarbeiten die Eigentümerin Swiss Prime Anlagestiftung gemeinsam mit der Stadt Rapperswil-Jona derzeit den «Sondernutzungsplan Merkurstrasse»: Dieser bildet die Grundlage für eine sorgfältige Entwicklung zwischen Bahnhof und Altstadt. Vorgesehen sind ein gemischt genutztes Gebäude mit 77 Wohnungen unterschiedlicher Grösse und moderne Büro- und Gewerbeflächen in den unteren Geschossen wie auch die Aufwertung des Linthplatzes sowie den Gehbereich entlang der Unteren Bahnhofstrasse.
Mehr Raum für Begegnung und Leben im Zentrum von Rapperswil-Jona
Attraktive Wohnungen rund um einen grünen Innenhof
Planung im Dialog mit der Bevölkerung
Weitere Informationen: www.cityhof-rapperswil.ch
Medienmitteilung (PDF)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Jérôme Baumann
Ramona Casanova
Über die Swiss Prime Anlagestiftung
Swiss Prime Anlagestiftung | Martin-Disteli-Strasse 9 | CH-4600 Olten | Telefon +41 58 317 17 90
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Anlagestiftung
|Frohburgstrasse 1
|4601 Olten
|Schweiz
|Telefon:
|+41583171790
|E-Mail:
|info@swiss-prime-anlagestiftung.ch
|Internet:
|www.swiss-prime-anlagestiftung.ch
|EQS News ID:
|2286092
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2286092 09.03.2026 CET/CEST