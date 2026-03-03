Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MEDIENMITTEILUNG
Erste Kapitalerhöhung nach erfolgreichem Börsengang
Strategische Mittelverwendung
Fondsportrait
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 3. März 2026
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Swiss Prime Site Solutions AG
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site Solutions
|Prime Tower, Hardstrasse 201
|8005 Zürich
|Schweiz
|ISIN:
|CH1139099068
|Valorennummer:
|11390990
|EQS News ID:
|2281902
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2281902 03.03.2026 CET/CEST