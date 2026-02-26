Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 26. Februar 2026
Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site»), von Moody's mit einem Emittenten-Rating von «A3» bewertet, plant die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbesicherten grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032 (die «SPS Wandelanleihe»), wandelbar in bestehende Namenaktien von Swiss Prime Site (die «Aktien»).
