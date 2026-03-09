Ergänzung eines bohrbereiten Projekts mit historischer Silberressource1 und mehreren Entdeckungszielen

Tonopah, Nevada / 6. März 2026 / IRW-Press / A2Gold Corp. ("A2Gold" oder das "Unternehmen") (AUAU: TSX-V) (AUXXF: OTCQX) (FRA: RR7) gibt bekannt, dass es am 5. März 2026 eine verbindliche Absichtserklärung (die "LOI" oder die "Transaktion") zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Taylor ("Taylor" oder das "Projekt") in Nevada von White Pine Precious Metals Inc. ("White Pine" oder "WPM") unterzeichnet hat.

Das Projekt Taylor ist ein 117 km² (45 mi²) großes Landpaket in Distriktgröße, das sich in einer Tier-1-Bergbauregion in Nevada befindet und eine überzeugende Ergänzung zum Vorzeigeprojekt Eastside Gold-Silver von A2Gold darstellt. Die Akquisition stärkt das Nevada-Portfolio des Unternehmens erheblich und bietet Zugang zu einem großen und vielversprechenden Edelmetallsystem mit mehreren Mineralisierungsarten und erheblichem Explorationspotenzial.

Mit der Übernahme von Taylor kontrolliert A2Gold nun rund 230 km² vielversprechender Mineralrechte in mehreren Explorationsprojekten in Distriktgröße in Nevada.

Übersicht über das Projekt Taylor

Das Projekt Taylor beherbergt ein großes und sehr vielversprechendes Mineralsystem mit einer historischen Silberressource von 11 Millionen Unzen in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen und mehreren Explorationsmöglichkeiten.

1 Quelle: "NI 43-101 Technical Report on the Taylor Silver Project, White Pine County, Nevada" [Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Silberprojekt Taylor, White Pine County, Nevada], erstellt von SRK Consulting (U.S.) Inc., Denver, Colorado, mit Gültigkeitsdatum 17. Mai 2018. Die Mineralressourcen werden unter Verwendung eines Silberpreises von 17 US$/Unze und einem Cutoff-Gehalt von 1,6 Unzen/Tonne Ag angegeben. Die nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen belaufen sich auf insgesamt 3.789.000 Tonnen mit einem Silbergehalt von 2,89 Unzen/Tonne, was 10.995.000 Unzen Silber entspricht. Die vermuteten Mineralressourcen belaufen sich auf insgesamt 180.000 Tonnen mit einem Silbergehalt von 2,91 Unzen/Tonne, was 603.000 Unzen Silber entspricht. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Rentabilität ist nicht nachgewiesen. Vermutete Mineralressourcen gelten geologisch als zu spekulativ, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es gibt keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der vermuteten Mineralressourcen in nachgewiesene oder angedeutete Mineralressourcen umgewandelt werden.

Landpaket in Distriktgröße - Das Projekt Taylor umfasst etwa 117 km² (45 mi²) an Mineralkonzessionen mit historischer Produktion und erheblichem Explorationspotenzial. Das Projekt liegt in einer aktiven Explorationsregion im Osten Nevadas, in der mehrere mittelständische und große Bergbauunternehmen tätig sind, darunter KGHM, Freeport-McMoRan, South32, Rio Tinto, Ridgeline Minerals und NevGold.

Genehmigt und bohrbereit - Das Projekt ist vollständig genehmigt und finanziell abgesichert, sodass sofortige Bohrungen möglich sind und A2Gold kurz nach Abschluss mit Explorationsprogrammen beginnen kann.

Vorhandene Infrastruktur - Taylor profitiert von einer umfangreichen bestehenden Infrastruktur, darunter:

- Wasserrechte

- Zugang zu Strom und Umspannwerken

- Robustes Straßennetz

- Patentierte Claims beherbergen einen Großteil der Silberressourcen und bestehenden Abbaustätten

Diese Infrastruktur ermöglicht eine effiziente Exploration und potenzielle zukünftige Entwicklungsszenarien.

Umfangreiche moderne Datensätze - In den letzten drei Jahren hat White Pine im gesamten Distrikt umfangreiche technische Arbeiten durchgeführt, darunter Gravitations-, Magnetik-, CSAMT-, IP- und hyperspektrale Untersuchungen, die die strukturelle Architektur des Distrikts definiert und zahlreiche Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert haben.

Explorationspotenzial

Goldpotenzial - Oberflächenproben und historische Explorationsbohrungen deuten auf ein starkes Potenzial für eine flache Oxid-Goldmineralisierung hin.

- Die Oberflächenproben zeigen einen 3 km x 10 km großen Korridor mit Goldanomalien.

- Die Schlitzproben ergaben bis zu 4,2 g/t Gold über 11,0 Meter, darunter 7,1 g/t Gold über 3,3 Meter.

- SPT-66 durchschnitt 1,02 g/t Gold über 18,3 Meter, beginnend an der Oberfläche

- SPT-65 durchschnitt 0,68 g/t Gold über 24,4 Meter, beginnend an der Oberfläche, einschließlich 0,85 g/t Gold über 12,2 Meter

Erweiterung der Silberressource - Das Projekt verfügt über eine historische Mineralressourcenschätzung von etwa 11 Millionen Unzen Silber in der Kategorie "nachgewiesen und angedeutet" sowie 600.000 Unzen Silber in der Kategorie "vermutet", die 2018 gemäß NI 43-101 unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 55 g/t Silber und einer Silberpreisannahme von 17 US$/Unze erstellt wurde.

Eine Silberpreis-Sensitivitätsanalyse wurde bis zu einem Silberpreis von 30 $/Unze durchgeführt und deutet auf das Vorhandensein einer größeren Ressource bei höheren Silberpreisen hin (Tabelle 1).

Tabelle 1: Mineralressourcen-Sensitivität: Nachgewiesene und angedeutete Ressourcen; vermutete Ressourcen; und MII-Ressourcen

Nachgewiesen und angedeutet Silber ($US/oz) Cutoff-Gehalt (oz/t) Tsd. Tonnen Silber (oz/t) Enthaltenes Silber (Tsd. Unzen) $17,00 1,6 3.789 2,89 10.995 $20,00 1,3 5.084 2,56 13.013 $25,00 1,1 6.591 2,30 15.170 $30,00 0,9 8.755 2,04 17.883 Vermutet Silber ($US/oz) Cutoff-Gehalt (oz/t) Tsd. Tonnen Silber (oz/t) Enthaltenes Silber (Tsd. Unzen) $17,00 1,6 180 3,35 603 $20,00 1,3 397 2,86 1.135 $25,00 1,1 595 2,51 1.492 $30,00 0,9 1.343 1,98 2.662

Das Unternehmen betrachtet diese Schätzung als historisch und nicht aktuell, da kein aktualisierter technischer Bericht erstellt wurde. Von einem qualifizierten Sachverständigen wurden bisher keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Schätzung als aktuelle Mineralressource einzustufen, und A2Gold behandelt sie nicht als aktuell. Historische Bohrungen deuten darauf hin, dass die Ressource in mehrere Richtungen offen bleibt, wobei mehrere Bohrlöcher in einer Tiefe von etwa 135 Metern noch auf Mineralisierung stoßen.

Historische Aufzeichnungen zeigen, dass im Taylor District zwischen 1875 und 1892 etwa 1,94 Millionen Unzen Silber gefördert wurden, darunter zwischen 1883 und 1892 1,143 Millionen Unzen aus 39.946 Short Tons mit einem Silbergehalt von 28,61 Unzen/Tonne. Der Großteil der frühen Produktion stammte aus verkieselten, flach abfallenden mineralisierten Zonen in der oberen Guilmette-Formation, vor allem in den Minen Argus und Monitor. Bei den jüngsten Abbauarbeiten von 1981 bis 1984 wurden 1,47 Mio. Tonnen mit einem Silbergehalt von 3,50 Unzen/Tonne verarbeitet. Dabei wurden etwa 3,77 Mio. Unzen Silber und ~3.000 Unzen Gold mit einer Silbergewinnungsrate von rund 69,5 % gefördert. Der Abbau wurde 1984 eingestellt, und die Aufbereitungsarbeiten endeten 1991.

Antimonpotenzial - Zusätzlich zur Edelmetallmineralisierung beherbergt der Bezirk Taylor eine bedeutende Antimonmineralisierung, die ein potenzielles Vorkommen eines kritischen Minerals darstellt, das derzeit von der Regierung der Vereinigten Staaten als strategisch wichtig eingestuft wird.

Historische Aufzeichnungen und jüngste Explorationsarbeiten deuten darauf hin, dass Antimon bei Taylor über einen Bereich in Distriktgröße auftritt, mit einer Oberflächenausdehnung der Antimonmineralisierung von etwa 52 km², die mit Gold- und polymetallischer Mineralisierung in Verbindung steht.

In diesem Bezirk befinden sich zwei historische Antimonminen, darunter die Mine Enterprise, in der in der Vergangenheit Gehalte von 39 %, 56 % und bis zu 76 % Antimon gemeldet wurden.

Historische Bohrungen in der Mine Merrimac ergaben mehrere bemerkenswerte Abschnitte, darunter:

- 7,01 % Antimon über 4,3 Meter

- 4,61 % Antimon über 4,6 Meter

- 3,79 % Antimon über 5,5 Meter

Jüngste Oberflächenproben haben ebenfalls eine hochgradige Antimonmineralisierung ergeben, darunter Proben mit einem Gehalt von 18,4 % und 21,6 % Antimon. Geochemische Untersuchungen haben eine mehr als drei Kilometer lange Antimon-Bodenanomalie nachgewiesen, was die Größe des mineralisierten Systems weiter unterstreicht. Geologische Interpretationen deuten darauf hin, dass die Antimonmineralisierung mit einem größeren Gold-CRD-Skarn-Porphyr-Mineralisierungssystem in Verbindung stehen könnte, wodurch das Projekt Zugang zu mehreren Lagerstättentypen erhält und zusätzliches Explorationspotenzial bietet.

Potenzial für Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD) - In diesem Gebiet gibt es historische Ag-Pb-Zn-Cu-CRD-Mineralisierungen mit mehreren Vorkommen entlang des Streichens und in der Tiefe, die noch nicht systematisch mit modernen Explorationsmethoden untersucht wurden.

Porphyr-/Skarn-Potenzial - Mehrere starke geophysikalische Zielgebiete und das Vorhandensein von Quarz-Serizit-Pyrit (QSP)-Alterationen in Verbindung mit porphyrischen Rhyolith-Gängen aus dem Jura deuten auf das Potenzial für ein tiefer liegendes, intrusionsgebundenes Mineralsystem hin.

Bezeichnenderweise waren die meisten historischen Bohrungen im gesamten Bezirk relativ flach, wobei die meisten Bohrlöcher weniger als 152 Meter (500 Fuß) tief waren.

Strategische Ergänzung zu Eastside

Die Akquisition von Taylor erweitert die Plattform von A2Gold in Nevada um ein zweites Projekt in Distriktgröße mit Gold- und Silberexponierung und erheblichem Explorationspotenzial.

Während Eastside ein großes epithermales System mit geringer Sulfidierung, bedeutenden Gold-Silber-Ressourcen und weiterem Expansionspotenzial darstellt, bietet Taylor ein ergänzendes geologisches Umfeld mit flacher Oxid-Goldmineralisierung sowie tiefer liegenden Explorationszielen vom Typ Karbonatverdrängungslagerstätte ("CRD"), Skarn und Porphyr.

Zusammen verschaffen Eastside und Taylor A2Gold mehrere Explorationsmöglichkeiten in Distriktgröße in Nevada, eine der weltweit führenden Bergbauregionen. Nur wenige Junior-Explorationsunternehmen kontrollieren in Nevada eine derart große Fläche an aussichtsreichem Grundbesitz über mehrere Systeme in Distriktgröße hinweg. Entscheidend ist, dass das Unternehmen Taylor für eine der größten noch unerschlossenen Edelmetall-Explorationsmöglichkeiten in Nevada hält.

Peter Gianulis, CEO von A2Gold, bemerkte dazu: "Der Erwerb des Projekts Taylor ist ein wichtiger Schritt, um A2Gold zu einem führenden Edelmetall-Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt in Nevada auszubauen. Eastside bleibt unser Vorzeigeprojekt und ein großflächiges Goldsystem mit erheblichem Wachstumspotenzial. Der Zukauf von Taylor ergänzt Eastside um ein zweites Projekt in Distriktgröße mit Gold- und Silbervorkommen und mehreren Explorationsmöglichkeiten. Projekte dieser Größenordnung und mit diesem Potenzial sind in Nevada nur selten zu finden. In den letzten Jahren hat White Pine hervorragende Arbeit bei der Konsolidierung des Distrikts und der Weiterentwicklung des geologischen Modells geleistet. Mit Taylor erweitern wir unser Portfolio um ein äußerst aussichtsreiches System, das nur in begrenztem Umfang modern erkundet wurde und in dem die meisten historischen Bohrungen relativ flach waren. Vor allem aber befindet sich A2Gold in einer starken finanziellen Position mit einer soliden Bilanz und dem notwendigen Kapital, um sowohl Eastside als auch Taylor entschlossen voranzutreiben. Unser Ziel ist klar: Wir wollen A2Gold zur nächsten großen Plattform für Edelmetallfunde in Nevada machen."

Zusammenfassung der Transaktion

Gemäß der Absichtserklärung wird A2Gold durch eine Asset-Deal-Struktur eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Taylor erwerben.

Aktienvergütung

A2 wird White Pine 8.662.881 Stammaktien von A2 (die "Vergütungsaktien") als Gegenleistung für den Erwerb der Vermögenswerte ausgeben. Die Anzahl der Vergütungsaktien wurde auf der Grundlage eines angenommenen Wertes von 10.000.000 C$ ermittelt. Die Berechnung erfolgte anhand des volumengewichteten Durchschnittskurses ("VWAP") der Stammaktien von A2 an allen kanadischen Börsen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die TSX Venture Exchange, NEO, Alpha und Omega, für die zwanzig (20) Handelstage bis zum 4. März 2026. Der Wert beträgt 1,1544 C$ pro Aktie. Die Aktien unterliegen folgenden Bedingungen:

- 4-monatige gesetzliche Haltefrist mit einer anfänglichen Freigabe von 20 %

- Freiwilliger Treuhandfreigabeplan von 20 % alle 3 Monate nach Ablauf der anfänglichen gesetzlichen Haltefrist

Aufgeschobene Barzahlung - 1.000.000 US$, zahlbar wie folgt:

- 250.000 US$ bei Abschluss

- 250.000 US$ alle drei Monate danach

- Die Zahlungen sind zinsfrei und können jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung vorzeitig geleistet werden.

Royalty - White Pine behält:

- 2 % NSR auf Claims ohne bestehende Royalties

- A2 kann 1,0 % der NSR für 2 Millionen US$ innerhalb von 4 Jahren oder 3 Millionen US$ innerhalb von 6 Jahren zurückkaufen

White Pine behält bis zu 1,0 % NSR auf Claims mit bestehenden Royalties, vorausgesetzt, dass die Gesamtbelastung durch Royalties 3,0 % NSR nicht übersteigt.

Die Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Bedingungen, einschließlich der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, der Klärung bestimmter historischer Bergbaurechte und der behördlichen Genehmigungen.

Qualifizierter Sachverständiger

John Marma ist ein akkreditierter Fachgeologe (Certified Professional Geologist, CPG) des American Institute of Professional Geologists und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects), der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

ÜBER A2GOLD CORP

A2Gold Corp. besitzt drei vielversprechende Goldprojekte in den Vereinigten Staaten, die sich allesamt im bergbaufreundlichen Bundesstaat Nevada befinden. Das Vorzeigeprojekt von A2Gold, das Gold-Silber-Projekt Eastside in Distriktgröße, beherbergt eine große und erweiterbare Gold- und Silberressource und befindet sich in einem Gebiet mit hervorragender Infrastruktur. Erste metallurgische Untersuchungen deuten darauf hin, dass sowohl die oxidische als auch die sulfidische Goldmineralisierung im Projekt Eastside für die Erschließung mittels Haufenlaugung geeignet ist.

FÜR DAS BOARD

Peter Gianulis, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

mailto:info@A2gold.com

Folgen Sie uns auf:

https://x.com/A2GoldCorp

LinkedIn

