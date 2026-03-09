DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea Group hat 2025 unter dem Strich mehr verdient. Der Konzerngewinn stieg um 7,5 Prozent auf 414 Millionen Euro, wie das Dax-Unternehmen am Montag bei Vorlage endgültiger Zahlen für das vergangene Jahr mitteilte. An die Aktionäre soll eine um 15 Cent erhöhte Dividende von 1,30 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet werden. Für das laufende Jahr erwartet Gea eine Rendite auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) zwischen 16,6 und 17,2 Prozent, was im Rahmen der Markterwartungen liegt. Zudem wird ein organisches Umsatzplus von 5,0 bis 7,0 angepeilt.

GEA hatte bereits Ende Januar vorläufige Zahlen für 2025 mitgeteilt, die nun bestätigt wurden. Demnach stieg der Umsatz um 1,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte lag das Wachstum bei 3,7 Prozent. Der um Kosten für den Konzernumbau bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich überproportional um 8,4 Prozent auf 907 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich von 15,4 Prozent im Vorjahr auf 16,5 Prozent. Der Auftragseingang stieg um 6,7 auf 5,92 Milliarden Euro. Organisch lag das Wachstum bei gut neun Prozent./err/stk