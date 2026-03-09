Teheran/Tel Aviv/Beirut/Washington - Der Iran hat den Sohn des bei einem israelischen Luftangriff getöteten obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei zu dessen Nachfolger berufen. Der 56-jährige Modschtaba Chamenei hat fortan das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen. Das israelische Militär drohte bereits, dass auch er nicht sicher sei. Ähnlich hatte sich zuvor auch US-Präsident Donald Trump geäussert. Derweil sorgt ein rasanter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab