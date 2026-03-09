Zürich - Bei der Wahl zum Zürcher Stadtpräsidium ist am Sonntag noch keine Entscheidung gefallen. SP-Stadtrat Raphael Golta erzielte zwar die meisten Stimmen, verfehlte aber das absolute Mehr um 2730 Stimmen. Nun kommt es am 10. Mai zu einem zweiten Wahlgang. Raphael Golta machte 54'832 Stimmen, das absolute Mehr lag bei 57'562 Stimmen. Goltas Herausforderer Përparim Avdili von der FDP erhielt 28'053, SVP-Kandidat Ueli Bamert 15'072 und GLP-Kandidatin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
