Unser Depotwert Bilfinger sieht sich auf einem guten Weg, die ambitionierten Mittelfristziele zu erreichen. Beim Earnings-Call sprach der Vorstand zudem über den Konflikt im Iran. Der Industriedienstleister Bilfinger hat es geschafft, mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr in allen Bereichen den angestrebten "Midpoint" der eigenen Ziele zu erreichen. CFO Matti Jäkel meldete am Mittwoch (4.3.) einen Umsatz von 5,4 Mio. Euro, eine EBITA-Marge von 5,5% und einen Free Cashflow von 330 Mio. Euro. Lediglich beim Gewinn je Aktie (wo es keine offiziellen Prognosen des Unternehmens gibt) wurden die Konsensschätzungen (5,25 Euro) bei einem Wert von nur 4,74 Euro deutlich verfehlt. Als Begründung verwies der Finanzchef auf den Erwerb von Minderheitsanteilen an einer Konzerngesellschaft, der sich negativ auf Zinsergebnis und Steuersatz ausgewirkt habe. Das bereinigte EPS lag bei 5,23 Euro und damit im Rahmen der Erwartungen. Dieser Gewinn ist auch ...

