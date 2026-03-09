Der Industriedienstleister Bilfinger hat die Ziele für 2025 erreicht: Der Umsatz lag mit 5.427 Mio. Euro ebenso wie die EBITA-Marge von 5,5 % in der Mitte der Zielspanne. Das Konzernergebnis erreichte mit 176 Mio. Euro (GJ 2024: 180 Mio. Euro) den Vorjahreswert nicht, was das Management mit steuerlichen Effekten und Sondereinflüssen begründet. Der Ausblick wiederum hat einen Makel: Die Umsatzrange von 5,4 bis 5,9 Mrd. Euro erfüllt nur am oberen Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
