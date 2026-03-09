© Foto: Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Europas massive Aufrüstung treibt die Nachfrage nach Waffen weltweit an und katapultiert deutsche Rüstungskonzerne an der Börse weiter nach oben.Die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen setzen ihren Höhenflug fort. Rückenwind liefert eine neue Analyse des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, die einen drastischen Anstieg der europäischen Waffenimporte zeigt. Rheinmetall gehörte erneut zu den größten Profiteuren an der Börse. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns legte zuletzt um 2,95 Prozent zu und notierte bei 1.592 Euro. Noch stärker fiel die Kursreaktion bei Renk aus: Die Aktie des Getriebespezialisten stieg zuletzt um rund sieben Prozent auf 55,71 Euro. Auch Hensoldt …Den vollständigen Artikel lesen
