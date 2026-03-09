- HEALWELL AI wird am Freitag, den 20. März 2026, um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz und einen gleichzeitigen Webcast abhalten

TORONTO, ON, 9. März 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2025 am Donnerstag, dem 19. März 2026, veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird am folgenden Tag, Freitag, dem 20. März 2026, um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz und einen gleichzeitigen Webcast abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von James Lee, Chief Executive Officer, Dr. Alexander Dobranowski, President, und Anthony Lam, Chief Financial Officer, geleitet.

HEALWELL AI Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2025

Datum: Freitag, 20. März 2026

Uhrzeit: 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT

Webcast-Link: https://www.gowebcasting.com/14622

Gebührenfreie Rufnummer in Nordamerika: 1-800-715-9871

Lokale Einwahlnummer in Toronto und für internationale Anrufe: 1-647-932-3411

Wenn Sie sich telefonisch in die Konferenz einwählen, wählen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz die entsprechende Nummer und bitten Sie darum, zum "HEALWELL AI Inc. Conference Call" verbunden zu werden.

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

