London - Die Finanzminister führender Industriestaaten (G7) werden laut einem Zeitungsbericht im Lauf des Tages in einer Dringlichkeitssitzung über eine mögliche gemeinsame Freigabe von Erdölreserven unter der Koordination der Internationalen Energieagentur (IEA) beraten. Ziel der Sitzung sei es, den durch den Krieg im Nahen Osten ausgelösten Ölpreisanstieg abzufedern, berichtet die «Financial Times» am Montag unter Berufung auf mit der Situation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab