Berlin - Grünen-Chefin Franziska Brantner will nicht Ministerin im Kabinett von Cem Özdemir in Baden-Württemberg werden.



"Ich komme aus Heidelberg, ich liebe Baden-Württemberg, aber ich liebe auch unsere ganze Bundesrepublik", sagte sie den Sendern RTL und ntv. "Und ich werde jetzt alles dafür tun, dass wir diesen Schwung auch im Bund nach vorne bekommen. Das ist meine Aufgabe und da freue ich mich drauf", so Brantner.



Auf die Frage, ob sie es ausschließen könne, ein Ministeramt in Baden-Württemberg zu übernehmen, bekräftigte sie: "Ich bleibe in Berlin und werde dafür sorgen, dass wir auch hier diesen Schwung mitnehmen und stark werden."





