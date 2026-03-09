Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verschreckt Anleger mit einem vorsichtigen Ausblick. Nach einer monatelangen Rally bricht die Aktie zweistellig ein - und die Fantasie rund um humanoide Roboter bekommt plötzlich Risse. Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat mit einem vorsichtigen Ausblick für 2026 die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie brach am Tag der Veröffentlichung zeitweise um bis zu 20 Prozent ein und lieferte den schwächsten Handelstag seit dem Corona-Schock im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
