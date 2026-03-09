Unterföhring (ots) -- Ab 17:45 Uhr melden sich Moderatorin Nele Ocik mit Sky Expertin Rachel Rinast live aus dem Volksparkstadion- HSV - FC Bayern, VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt, SGS Essen - Werder Bremen und Carl Zeiss Jena - SC Sand: alle Spiele in der Konferenz und in voller Länge live- Die Auslosung des Halbfinals mit Rachel Rinast als Losfee und DFB-Sportdirektorin Nia Künzer als Ziehungsleiterin direkt im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore" - auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App- Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 8. März 2026 - An diesem Mittwoch überträgt Sky Sport das komplette Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen live. Zum mittlerweile vierten Mal werden dabei alle vier Begegnungen sowohl im Rahmen der Konferenz als auch als Einzelspiele zur Verfügung stehen. In der Runde der letzten Acht treffen der HSV auf die Titelverteidigerinnen des FC Bayern, der VfL Wolfsburg auf Eintracht Frankfurt, die SGS Essen auf Werder Bremen sowie Carl Zeiss Jena auf den SC Sand, den letzten verblieben Zweitligisten im Feld.Bereits ab 17:45 Uhr begrüßen Sky Moderatorin Nele Ocik und Expertin Rachel Rinast die Zuschauer live aus dem Volksparkstadion und stimmen sie auf die Begegnungen des Abends ein. Beim Pokal-Halbfinale gegen die Werder-Frauen vor einem Jahr stellte der HSV dort mit 57.000 Zuschauern einen neuen Rekord im deutschen Frauenfußball auf. Auch wenn diese Bestmarke seitdem vom FC Bayern in der Bundesliga überboten werden konnte, könnten am Mittwoch erneut ein volles Haus und eine ganz besondere Atmosphäre auf die Spielerinnen warten, wenn der HSV den FC Bayern empfängt.Ab 18:30 Uhr führen Dominik Müller und Turid Knaak dann durch die Konferenz. Ab 20:30 Uhr folgt in "Alle Spiele, alle Tore" nicht nur die Analyse der vier Viertelfinal-Duelle, sondern auch die Auslosung der Halbfinal-Paarungen. Bei der Auslosung wird die DFB-Sportdirektorin Nia Künzer die Ziehungsleitung übernehmen, Losfee ist die ehemalige Schweizer Nationalspielerin sowie Sky Kommentatorin und Expertin Rachel Rinast. Über die Übertragung auf den linearen Sendern hinaus wird die Auslosung zusätzlich auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen.Der DFB-Pokal auf Sky SportSky Sport ist bis 2030 der Live-Partner des DFB-Pokals der Frauen. Pro Runde überträgt Sky Sport mindestens eine Begegnung live, ab dem Viertelfinale alle Spiele des Wettbewerbs. Weiter geht es bereits Anfang April mit beiden Halbfinals gefolgt vom Finale am 14. Mai in Köln.Darüber hinaus überträgt Sky Sport ebenfalls bis 2030 alle insgesamt 63 Partien des DFB-Pokals der Männer live. Dort steht als nächstes das Halbfinale am 20./21. April sowie das Finale am 23. Mai in Berlin auf dem Programm.Den DFB-Pokal mit Sky Stream live erlebenAlle Live-Übertragungen des DFB-Pokals bei Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Das Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen und die Halbfinal-Auslosung live bei Sky Sport:Mittwoch:17:45 Uhr: Vorberichte und die Sky Konferenz live auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1Moderatorin: Nele Ocik, Expertin: Rachel RinastKommentar: Dominik Müller und Turid Knaak17:45 Uhr: Hamburger SV - FC Bayern München live auf Sky Sport 2Kommentator: Jari Schaller17:45 Uhr: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport 3Kommentator: Marcel Meinert, Reporterin: Lisa de Ruiter17:45 Uhr: SGS Essen - SV Werder Bremen live auf Sky Sport 4Kommentator: Timo Schäfers, Reporter: Dirk große Schlarmann17:45 Uhr: Car Zeiss Jena - SC Sand live auf Sky Sport 5Kommentator: Oliver Faßnacht, Reporter: Philipp Hinze20:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" live auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 - die Auslosung des Halbfinals zusätzlich auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App