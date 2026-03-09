Eine im Dezember 2025 eingereichten Volksinitiative mit dem Titel "Für eine sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien" wurde nach einer Aussprache ohne Gegenvorschlag abgelehnt. Es ging darum, alle geeigneten Flächen von Bauten für Erneuerbare und insbesondere für Photovoltaik-Anlagen zu nutzen. Der Schweizer Bundesrat hat am Freitag nach einer Aussprache die Volksinitiative "Für eine sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien (Solarinitiative)" abgelehnt. Die Ablehnung erfolgte dabei ohne Gegenvorschlag, wie der Bundesrat mitteilte. Das Energieministerium UVEK (Eidgenössisches Departement ...Den vollständigen Artikel lesen ...
