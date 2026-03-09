Luxusaktien gehören zum Wochenauftakt erneut zu den großen Verlierern. Der sich zuspitzende Nahost-Konflikt trübt die Konsumlaune deutlich ein. Die LVMH-Aktie fällt unter die strategisch wichtige 500 Euro-Marke und verliert rund fünf Prozent. Die Papiere von Hermès und Kering lassen ebenfalls Federn. Die jüngsten militärischen Auseinandersetzungen in der Golfregion treffen den Luxussektor zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Nahe Osten entwickelte sich zuletzt zu einem wichtigen Wachstumstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
