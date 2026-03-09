Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im Februar im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung gab gegenüber Januar 2026 um 0,3 auf -30,4 Punkte nach, wie das Seco am Montag mitteilte. Gegenüber demselben Monat im Vorjahr hellte sich der Index indes um 3,2 Punkte auf. Über dem Niveau von 2025 hätten die Teilindizes «Erwartete Wirtschaftsentwicklung», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
