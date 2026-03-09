EQS-News: COSRX / Schlagwort(e): Sonstiges

COSRX präsentiert Peptide, Schneckenchleim und PDRN als wichtige Hautpflegelösungen für die Amazon Spring Deal Days



BERLIN, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Amazons Spring Deal Days 2026 (10.-16. März) sind eines der ersten großen Beauty-Shopping-Events des Jahres. In dieser Saison nimmt die bei Dermatologen beliebte Hautpflegemarke COSRX mit einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment an der Veranstaltung teil, das sich um einige der derzeit meistgesuchten Hautpflegewirkstoffe dreht - Peptide, Schneckenschleim und PDRN-Technologie. Wenn Ihre gewohnte Hautpflege nicht mehr so gut wirkt wie früher, empfiehlt COSRX, sich nach Lösungen zu umsehen, die auf verschiedene Hautprobleme zugeschnitten sind. (BIS ZU 31 %) Möchten Sie prallere, strahlendere Haut? Probieren Sie es mit einer Peptid-Routine Peptide gewinnen aufgrund ihrer Fähigkeit, die Kollagenproduktion, Elastizität und Widerstandsfähigkeit der Haut zu unterstützen, weiterhin an Bedeutung auf dem Hautpflegemarkt und sind zu einem der meistdiskutierten Inhaltsstoffe in der modernen Hautpflege geworden. Im Rahmen dieses Trends hat sich COSRX als führende Peptid-Hautpflegemarke in der K-Beauty etabliert, insbesondere durch seine Peptide Trio-Routine , die dazu beiträgt, ein glattes, strahlendes Finish zu erzielen, das mit dem Glas-Haut-Look assoziiert wird. Die Routine beginnt mit dem 6 Peptide Skin Booster Serum , einem Peptid-Booster für den ersten Schritt, der die Aufnahme und Wirksamkeit der nachfolgenden Hautpflegeprodukte verbessert. Es wird mit dem Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch kombiniert, das mit Koffein und Kollagen angereichert ist, um Schwellungen, Falten und feine Linien zu reduzieren, und mit der Peptide Collagen Lifting Glow Hydrogel Mask abgerundet, die intensive Pflege bietet und die Haut glatter und strahlender erscheinen lässt. (BIS ZU 49 %) Die ikonische K-Beauty-Glass-Skin-Routine: Schneckenschleim Für alle, die dehydrierte oder gestresste Haut beruhigen und regenerieren möchten, ist die Advanced-Snail-Linie von COSRX nach wie vor eine der ikonischsten Routinen in der K-Beauty. Die mit Schneckenschleim angereicherte Produktreihe konzentriert sich auf beruhigende Pflege und spendet gleichzeitig tiefgehende Feuchtigkeit, um eine weiche, ausgeglichene Haut zu erhalten. Die Routine umfasst die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence , die mit 96 % Schneckensekretfiltrat formuliert ist, um Feuchtigkeit zu spenden und gleichzeitig das Hautbild zu verbessern. Darauf folgt die Advanced Snail 92 All in One Cream , eine leichte Feuchtigkeitscreme, die Feuchtigkeit speichert und die Hautbarriere unterstützt. Zusammen bilden die beiden Produkte eine einfache Routine, die sich auf beruhigende Pflege und langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung konzentriert. Zusätzliche Schritte zur Verbesserung Ihrer Routine Für diejenigen, die ihre grundlegende Hautpflege durch gezielte Behandlungen ergänzen möchten, bietet COSRX zusätzliche Schritte zur Verbesserung der allgemeinen Hautleistung. Dazu gehört PDRN, ein trendiger Inhaltsstoff, der in letzter Zeit weltweit Aufmerksamkeit erregt hat, da er die Regeneration und Vitalität der Haut unterstützt. Die PDRN EXOSOME Skinplaning Glaze Mask ist eine spezielle Pflegebehandlung - eine Peel-off-Hydrogel-Maske, die die Haut glättet und revitalisiert und ihr ein glänzendes Finish verleiht. Mit steigenden Temperaturen wird der tägliche Sonnenschutz unerlässlich. Die Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ von COSRX bietet einen Breitband-UV-Schutz mit einem leichten Finish, das sich nahtlos unter dem Make-up auftragen lässt - eine einfache Ergänzung für jede Sommer-Hautpflege. Informationen zu COSRX COSRX wurde im Jahr 2013 gegründet und ist eine globale Hautpflegemarke, die für ihren "Essentials-only"-Ansatz bekannt ist: hochwirksame Inhaltsstoffe, konzentrierte Formeln und erschwingliche Preise. COSRX genießt weltweit das Vertrauen von Millionen von Menschen und hat sich durch die Viralität der sozialen Medien zu einer der einflussreichsten K-Schönheitsmarken für Haut- und Haarpflege entwickelt. Entdecken Sie COSRX auf Amazon . COSRX ist auch auf Instagram und TikTok vertreten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927982/COSRX_skincare_essentials_set_solve_skincare_concerns_Amazon_Spring_Deal.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648141/5840441/COSRX_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cosrx-prasentiert-peptide-schneckenchleim-und-pdrn-als-wichtige-hautpflegelosungen-fur-die-amazon-spring-deal-days-302707859.html



