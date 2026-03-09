Mit dem "Industrial Accelerator Act" will die EU-Kommission die EU-Wertschöpfung steigern - was Auswirkungen auf Autowerke in Nicht-EU-Ländern haben dürfte. Daher hat Nissan die britische Regierung gewarnt vor drastischen Folgen für das Werk Sunderland gewarnt, sollte Großbritannien von den "Made in EU"-Regeln ausgeschlossen werden. Wie drei mit den Gesprächen vertraute Personen der Financial Times sagten, soll der japanische Autobauer sogar mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net