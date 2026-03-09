Zürich - Nach der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse des Teilvermögens «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV und wie bereits zuvor angekündigt beabsichtigt die Fondsleitung, PROCIMMO SA, am Kapitalmarkt eine Kapitalerhöhung von rund CHF 44 Millionen durchzuführen, was der Ausgabe von 284'079 neuen Aktien entspricht. Die Zeichnungsfrist wird vom 16.03.2026 bis zum 26.03.2026 stattfinden, und die Liberierung der neuen Aktien wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
