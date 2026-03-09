Hannover (www.anleihencheck.de) - Glaubt man dem Chef der spanischen Notenbank (Jose Luis Escriva), dann ist eine Zinsppause der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Monat eine beschlossene Sache, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen"."Nach dem mir vorliegenden Stand der Informationen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass wir die Leitzinsen bei der nächsten Sitzung antasten werden". Auch wenn sich die Energiepreise derzeit in lange nicht gesehene Höhen katapultiert hätten, bleibe die EZB reserviert. Bemerkenswert: Das Emirat Katar prognostiziere derzeit, dass alle Energieerzeuger am Golf die Exporte vollständig einstellen und dadurch der Preis pro Barrel Öl auf USD 150 treiben würden. Laut "Katar" würde es auch bei einem sofort zu Ende gehenden Krieg "Wochen bis Monate" dauern, bis es zu einem normalen Lieferzyklus kommen würde. ...

