Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Höhere Energiepreise führten in der vergangenen Woche zu einem dramatischen Anstieg der kurzfristigen Inflationserwartungen und einem moderaten Anstieg der mittelfristigen Erwartungen, so die Analysten der DekaBank.Entsprechend habe der Markt die zuvor bestehenden EZB-Leitzinssenkungserwartungen von 14 Basispunkten (Bp) ausgepreist und erwarte nun spätestens für Dezember eine Leitzinserhöhung. Dieser Richtungswechsel von fast 40 Bp in einer Woche habe für einen kräftigen Anstieg bei kurzlaufenden Bund-Renditen und leicht abgeschwächt auch bei längeren Laufzeiten gesorgt. Entsprechend seien die Performancezahlen der letzten Woche negativ. Französische und italienische Bonds hätten deutliche Spreadausweitungen verzeichnet und seien damit Underperformer gewesen. (09.03.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
