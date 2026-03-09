Ein Minus von fünf Prozent an einem einzigen Handelstag. So stark brachen vor zwei Wochen die Aktien von Visa, Mastercard und American Express zwischenzeitlich ein. Grund: Ein Bericht von Citrini Research skizzierte ein Szenario, in dem autonome KI-Agenten die klassischen Kreditkartennetze schlicht umgehen. Finanzkonzerne wie Circle und Stripe investieren nun massiv in Bezahlsysteme für diese neue Maschine-zu-Maschine-Wirtschaft - obwohl der Markt dafür bislang kaum existiert.Circle-Chef Jeremy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
