Das Unternehmen zeigt während der gesamten Messe vom 10. bis 12. März ein breites Spektrum an Demos in Halle 5, Stand 5-129

GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-bit-Microcontroller (MCUs), Sensoren und analoge Produkte spezialisiert, gab heute seine Teilnahme an der Embedded World 2026 (Halle 5, Stand 5-129) bekannt. Mit seinem starken Messeauftritt verdeutlicht das Unternehmen sein Engagement auf dem globalen Markt, insbesondere seinen strategischen Fokus auf die EMEA-Region und sein Bestreben, Kunden mit fortschrittlichen Embedded-Lösungen zu befähigen.

"Die Embedded World ist ein Eckpfeiler unserer globalen Engagement-Strategie", sagte Dr. Reiner Jumpertz, VP von GigaDevice und General Manager der EMEA-Region. "In diesem Jahr präsentieren wir nicht nur unsere technische Exzellenz, sondern unterstreichen auch unsere Entwicklung zu einem Enabler auf Systemebene einem vertrauenswürdigen Partner, der Kunden dabei unterstützt, intelligentere und stärker vernetzte Anwendungen zu entwickeln."

"Durch die Kombination unserer High-Performance-GD32 MCUs, in der Branche bewährten Flash-Speicher und fortschrittlichen analogen und Sensor-Technologien stellen wir die grundlegende Technologie bereit, die es unseren EMEA-Kunden ermöglicht, in mehreren wachstumsstarken Märkten vom Konzept in die Serienproduktion überzugehen."

GigaDevice wird während der Messe Live-Demos in vier wachstumsstarken Anwendungssektoren geben und damit nicht nur seine neuesten Kompetenzen auf Systemebene vorführen, sondern auch seine Rolle als langfristiger Lösungspartner für globale Branchenführer unterstreichen.

Humanoide Roboter der nächsten Generation werden durch System-Level-Intelligence befähigt

GigaDevice treibt Innovationen im Bereich humanoide Robotik voran und ermöglicht die nächste Generation von äußerst geschickten und hochintelligenten Robotern. So bietet das Unternehmen eine umfassende Lösung, die High-Performance-GD32-MCUs, darunter die GD32H75E, GD32G5 und GD32F5-Series, mit ultraschnellen Flashspeichern und fortschrittlichen analogen Produkten vereint. Dieses umfassende Angebot auf Systemebene liefert die erforderliche Rechenleistung, Echtzeitreaktionsfähigkeit und nahtlose Integration für komplexe Bewegungssteuerung, Sensorfusion und Umgebungswahrnehmung in humanoiden Robotik-Plattformen.

High-Performance-EtherCAT-Systemlösungen treiben die industrielle Automation voran

GigaDevice beschleunigt Innovationen im Bereich industrielle Automation und unterstützt durch fortschrittliche Konnektivität und präzise Bewegungssteuerung die Transformation zu Industry 4.0. Das Unternehmen bietet eine umfassende EtherCAT Servo Drive SubDevice-Systemlösung, die auf hochleistungsfähigen GD32H75E Cortex-M7 MCUs basiert, um den anspruchsvollen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen zu entsprechen. Die Lösung auf Systemebene bietet eine hochpräzise Bewegungssteuerung und Echtzeitkommunikation dank CiA 402-Protokoll und TwinCAT, die für eine effiziente, synchronisierte und intelligente Steuerung in komplexen Automationsnetzwerken sorgen.

Skalierbare MCU- und Speicher-Lösungen prägen die Zukunft der Fahrzeugelektronik

Mit weltweit kumulierten Flash-Auslieferungen von über 300 Millionen Einheiten ist GigaDevice eine führende Kraft im Bereich Fahrzeugspeicher. Aufbauend auf diesem soliden Fundament erweitert das Unternehmen sein Automobil-MCU-Portfolio, dessen Highlight die GD32A7-Series der zweiten Generation ist. Dieser High-Performance-MCU für Fahrzeuge hat das Sicherheitsniveau ISO26262 ASIL B erreicht und erfüllt den Informationssicherheitsstandard Evita Full+SM2/3/4.

Er eignet sich für Motorsteuerungen und domänenbasierte Fahrzeugarchitekturen und wird häufig in Karosserie-Domain-Controllern, 400-V-Batteriemanagementsystemen (BMS) sowie in adaptiven Fernlichtsystemen (ADB) eingesetzt.

RISC-V und High-Performance-MCUs ermöglichen Edge-Intelligence und Matter-Konnektivität

GigaDevice gibt eine KI-gestützte Spracherkennungs-Demo auf Basis der GD32H7-Series, die ein sofortiges Aufwachen und Keyword-Erkennung für eine natürliche Sprachinteraktion bietet. Aufgrund der Unterstützung für anpassbare, mehrsprachige Sprachbefehle und der KI-Verarbeitung direkt auf dem Gerät wird im Rahmen der Demo gezeigt, wie Embedded-Systeme eine schnelle, intuitive und latenzarme Sprachsteuerung für Smart-Anwendungen der nächsten Generation ermöglichen können. Parallel dazu stellt GigaDevice eine drahtlose Konnektivitätslösung auf Basis von Matter vor, die auf dem drahtlosen 160-MHz-MCU GD32VW553 basiert. Die Lösung integriert Wi-Fi und Bluetooth, um eine sichere und nahtlose Kommunikation über Smart-Home- und IoT-Ökosysteme hinweg zu unterstützen. Darüber hinaus umfasst die Lösung den neu eingeführten Temperatur- und Feuchtigkeitssensor GD30TSHT30, der eine präzise Umweltüberwachung ermöglicht und die Zuverlässigkeit sowie Intelligenz vernetzter Geräte weiter verbessert.

Besuchen Sie GigaDevice auf der Embedded World 2026, die vom 10. bis 12. März im Messezentrum Nürnberg stattfindet. Sehen Sie sich die Demos in Halle 5 am Stand 5-129 an.

Contacts:

Megan Mu, yi.mu@gigadevice.com, +86 18500605795