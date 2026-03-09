EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh liefert Weichengroßteile an die Deutsche Bahn - Rahmenvertrag mit Potenzial von über 100 Millionen Euro



09.03.2026 / 11:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vossloh liefert Weichengroßteile an die Deutsche Bahn

Rahmenvertrag mit Potenzial von über 100 Millionen Euro Vossloh hat mit der Deutschen Bahn (DB) einen neuen Rahmenvertrag über die Lieferung von Weichengroßteilen abgeschlossen. Der auf drei Jahre angelegte Vertrag umfasst Lieferungen bis 2028 sowie zwei Optionsjahre. Der Vertrag ist in Machbarkeitslose aufgeteilt und beinhaltet zentrale Komponenten wie Herzstücke, Zungenvorrichtungen sowie weitere wesentliche Einzelteile für Weichen. Je nach Abrufverhalten der DB kann das Gesamtvolumen über die mögliche Laufzeit von bis zu fünf Jahren deutlich über 100 Millionen Euro erreichen. "Mit dem neuen Rahmenvertrag setzen wir die starke Partnerschaft mit der Deutschen Bahn fort und unterstreichen die Rolle von Vossloh als einem der führenden Anbieter für hochwertige und technisch anspruchsvolle Lösungen im System Schiene", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. "Unsere Produkte stehen für Langlebigkeit, Sicherheit und Präzision - Eigenschaften, auf die Netzbetreiber wie die DB in ihren anspruchsvollen Infrastrukturprogrammen angewiesen sind." Vossloh erwartet für die kommenden Jahre eine höhere Nachfrage nach Weichengroßteilen, die im Zuge der anstehenden Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen benötigt werden. "Für das umfassende Modernisierungsprogramm unseres Schienennetzes ist es entscheidend, auf zuverlässige und innovative Partner wie Vossloh zählen zu können", sagt Philipp Nagl, Vorstandsvorsitzender der DB InfraGO AG. "Die hohe und verlässliche Qualität der gelieferten Komponenten sind zentrale Faktoren, um unser Netz nachhaltig zu stärken und den steigenden Anforderungen gerecht zu werden." Kontaktdaten für die Medien:

Ivo Banek

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609 Über Vossloh: Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.



09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News