Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Der starke Anstieg der Energiepreise hat am Montag die asiatisch-pazifischen Börsen erheblich belastet. Vor allem der japanische Aktienmarkt geriet unter Druck. Der Leitindex Nikkei 225 verlor zum Handelsende um 5,2 Prozent auf 52.728,72 Punkte. Japans Wirtschaft ist besonders auf Importe von Energieträgern wie Öl und Gas angewiesen. An den Rohstoffmärkten schoss der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
