FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 600 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1700 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 550 (480) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 440 PENCE - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ZEGONA PRICE TARGET TO 2300 (1600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS VANQUIS BANKING GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 165 PENCE - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 510 (560) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS IAG PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2500 (3000) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 676 (725) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3550 (3700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3277 (3178) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 210 (205) P. - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 765 (760) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 3250 (2900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 555 (560) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6200 (6300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2692 (2696) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 540 (490) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 42 (37) EUR - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 511 (659) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3770 (3580) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 136 (132) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2800 (3780) P, - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 3200 (4400) PENCE - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 460 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5800 (6100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 7220 (7840) PENCE - RBC CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4475 (4750) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 675 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 125 (115) PENCE - 'OUTPERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News