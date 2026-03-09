WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnikkonzern Vossloh und die Deutsche Bahn haben einen Rahmenvertrag für Weichengroßteile geschlossen. Je nach Abrufverhalten der Deutsche Bahn könne das Gesamtvolumen über die mögliche Laufzeit von bis zu fünf Jahren deutlich über 100 Millionen Euro erreichen, teilte Vossloh am Montag mit. Den Angaben zufolge ist der Vertrag auf drei Jahre angelegt und umfasst Lieferungen bis 2028 sowie zwei Optionsjahre.

In dem Vertrag geht es vor allem um die Lieferung sogenannter Weichengroßteile, wie Herzstücke, Zungenvorrichtungen und weitere Ersatzteile. Für die Weichengroßteile erwartet Vossloh in dem kommenden Jahre eine höhere Nachfrage, da sie im Zuge der anstehenden Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen benötigt werden./lew/nas