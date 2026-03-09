Ibach SZ / Greeley - Der Schweizer Messerhersteller Victorinox geht eine strategische Partnerschaft mit JBS USA ein, einem Hersteller von Fleisch- und Geflügelprodukten. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Innovationen bei Werkzeugen für die Fleischverarbeitung voranzutreiben. Victorinox aus Ibach, bekannt für das Schweizer Taschenmesser, geht laut einer Mitteilung eine strategische Partnerschaft mit dem Lebensmittelunternehmen JBS USA ein. Ziel der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab