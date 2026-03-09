Zu Wochenbeginn präsentiert sich der deutsche Leitindex Dax tiefrot. Der Iran-Krieg hatte sich über das Wochenende weiter zugespitzt. Die zahlreichen Schäden an der Ölinfrastruktur sowie die nach wie vor stark eingeschränkte Befahrbarkeit der Straße von Hormus lassen die Ölpreise eskalieren.Zur Stunde notieren sowohl Brent Öl als auch WTI Öl über der psychologisch relevanten Marke von 100 US-Dollar. Je länger die Ölpreise dreistellig sind, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
