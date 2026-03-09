Im Februar sank der Monatsmarktwert für Solarstrom auf 7,717 Cent pro kWh. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber Januar. Die Marktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom gaben ebenfalls nach. Im Februar 2026 betrug der Monatsmarktwert Solar 7,717 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Januar kostete Solarstrom im Mittel noch 11,019 Cent/kWh und war damit deutlich teurer. Den Spotmarktpreis für den Februar geben die Übertragungsnetzbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver