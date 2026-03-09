In einem insgesamt schwachen Umfeld sind die Aktien von Rüstungsaktien am heutigen Montag stark gefragt. Im DAX ist Rheinmetall gegen Mittag der Top-Gewinner, im MDAX Hensoldt. Auch Renk gehört zu den fünf besten Werten im Index der mittelgroßen Werte. Der positive Handelsstart des Marinetechnikspezialisten Gabler mit Kursen deutlich über dem IPO-Preis komplettiert die starke Branche.Die weiter eskalierende militärische Konfrontation im Iran sorgt zum Wochenstart für ein tiefrotes Börsenumfeld - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
