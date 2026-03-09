EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.03.2026 / 12:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 18. Zwischenmeldung

Ludwigshafen - 9. März 2026 - Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschließlich 6. März 2026 wurde eine Anzahl von 3.562.466 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 02.03.2026 526.584 47,2633 XETA 02.03.2026 50.414 47,2819 TQEX 02.03.2026 183.440 47,2740 CEUX 02.03.2026 39.562 47,2881 AQEU 03.03.2026 779.526 45,1875 XETA 03.03.2026 77.721 45,2649 TQEX 03.03.2026 457.544 45,2935 CEUX 03.03.2026 85.209 45,2489 AQEU 04.03.2026 127.868 45,7467 XETA 04.03.2026 29.811 45,8192 TQEX 04.03.2026 71.958 45,7213 CEUX 04.03.2026 24.165 45,8442 AQEU 05.03.2026 12.790 45,9139 XETA 05.03.2026 1.610 45,8840 TQEX 05.03.2026 6.994 45,8994 CEUX 05.03.2026 161 45,9300 AQEU 06.03.2026 583.717 45,1010 XETA 06.03.2026 79.682 45,1710 TQEX 06.03.2026 345.138 45,1734 CEUX 06.03.2026 78.572 45,0685 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf .

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 6. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 17.582.482 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com