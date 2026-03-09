Die Bundesregierung plant, dass Netzbetreiber für den Anschluss einer neuen Photovoltaik-Anlage zukünftig Baukostenzuschüsse verlangen sollen. Eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag von 1Komma5° hat ergeben, dass viele potenzielle Kund:innen, dann auf eine Photovoltaik-Anlage verzichten würden. Das Bundeswirtschaftsministerium plant mit dem sogenannten Netzpaket, die Energiewende in Deutschland neu zu ordnen - mit erheblichen Folgen. Neben Maßnahmen für gewerbliche Betreiber von Solaranlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
