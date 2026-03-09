Tesla hat in den USA die erste Megacharger-Ladestation für Kunden seines E-Lkw Semi eingeweiht. Zwar sind schon zwei andere Standorte am Netz, diese dienen jedoch hauptsächlich Teslas eigener Flotte. Der neue Lader im kalifornischen Ontario ist dagegen wohl frei zugänglich - vorausgesetzt man fährt den Tesla Semi. Tesla plant für 2026 die Eröffnung von Lkw-Ladern an 37 Standorten. Nun ist der erste offenbar frei zugängliche Lader in Kalifornien ans ...Den vollständigen Artikel lesen ...
