Im deutschen Mittelstand sind Frauen in Führungspositionen weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Förderbank KfW, die zum Weltfrauentag 2026 veröffentlicht wurde.
Demnach waren 2025 rund 34,3 Prozent aller Führungspositionen in kleinen und mittleren Unternehmen mit Frauen besetzt, weniger als in den Jahren zuvor. Gleichzeitig lag der Anteil von Frauen an der Spitze der Unternehmen bei etwa 16 Prozent, was rund 621.000 von insgesamt 3,87 Millionen Mittelstandsunternehmen entspricht. Frauen führen dabei besonders häufig Firmen im Dienstleistungssektor, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Demnach waren 2025 rund 34,3 Prozent aller Führungspositionen in kleinen und mittleren Unternehmen mit Frauen besetzt, weniger als in den Jahren zuvor. Gleichzeitig lag der Anteil von Frauen an der Spitze der Unternehmen bei etwa 16 Prozent, was rund 621.000 von insgesamt 3,87 Millionen Mittelstandsunternehmen entspricht. Frauen führen dabei besonders häufig Firmen im Dienstleistungssektor, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalmarkt.blog