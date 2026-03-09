© Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhotoTencent könnte doch wieder Geld in die Übernahme von Warner Bros. investieren. Hinter dem Hollywood-Megadeal stehen Milliarden - und politische Risiken.Der chinesische Technologiekonzern Tencent könnte erneut Geld in die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance stecken. Der Konzern wolle mehrere hundert Millionen US-Dollar investieren, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen laut Bloomberg. Tencent würde dabei lediglich als passiver Finanzinvestor auftreten. Rückkehr nach politischer Sorge Im Dezember hatte Paramount in seinem ursprünglichen Angebot bereits eine Eigenkapitalzusage von Tencent über eine Milliarde US-Dollar offengelegt. Diese wurde …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE