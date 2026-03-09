Der Iran-Krieg beherrscht auch in der neuen Woche das Marktgeschehen. Der Rohölpreis kletterte in der Nacht auf Montag auf den höchsten Stand seit Sommer 2022 - seit der militärischen Eskalation des Konflikts am 28. Februar beläuft sich das Plus auf ganze 60 Prozent. Tourismuswerte stehen im Zuge der Ölpreisrally seit einer Woche besonders unter Beschuss. Die Lufthansa-Aktie baut trotz optimistischer Töne aus dem Management bei der Zahlenvorlage am Freitag ihre Verluste am Montagvormittag auf 5,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär