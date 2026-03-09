Das Forum Ökologische Marktwirtschaft hat im Auftrag von Green Planet Energy die Kosten von Gaskraftwerken berechnet und kommt auf bis zu 67 Cent je Kilowattstunde - vor allem aufgrund externalisierter Kosten. Diesen Faktor gibt es bei Backups auf Basis von Erneuerbaren nicht, weshalb sie viel günstiger wären. Für ein errichtetes Gaskraftwerk mit 500 Megawatt Leistung und 1. 000 Volllaststunden - eine für den Betrieb als Backup-Kraftwerk nicht zu geringe Annahme - muss man Stromgestehungskosten von rund 19,2 Cent je Kilowattstunde kalkulieren, davon 6,8 Cent für den volatilsten Posten, nämlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
